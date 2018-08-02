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02 Ağustos 2018 19:45

Başkan Dağdelen: “Sorunlara çare üreten bir yapıyız”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş’ı, il teşkilatı ile birlikte ziyaret eden AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, “Bizler de Kırıkkale’de çözüm odaklı siyaseti şiar edinerek yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Başkan Dağdelen: “Sorunlara çare üreten bir yapıyız”

02 Ağustos 2018 19:45


AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığının faaliyetleri hakkında bilgi aktaran Başkan Dağdelen, “AK Parti siyasi tarihimizde sorunlara çare üreten bir yapı olarak haklı bir yere sahip olmuştur. Bizler de Kırıkkale’de çözüm odaklı siyaseti şiar edinerek yolumuza devam ediyoruz. Bu vesileyle her adımımızda gücünü, arkamızda hissettiren genel merkezimize ve zat-ı alilerine şahsım ve teşkilatım adına şükranlarımı sunarım” dedi.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, başarı dileklerini ileterek inancın, eğitimin ve disiplinin önemine işaret etti.


Ataş daha sonra, İl Başkanı Nuh Dağdelen ve beraberinde AK Parti Kırıkkale İl Yönetim Kurulu üyeleri, ilçe başkanları Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.




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