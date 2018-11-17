Başkan Dağdelen 'temayül' öncesi teşkilatı uyardı

Burada partililere seslenen İl Başkanı Nuh Dağdelen, 11 tane belediyeyi alacak gücün olduğunu belirterek, "Teşkilatımıza sesleniyorum. Allah rızası için vicdanınızı elinize koyun Kırıkkale'yi en iyi temsil edeceğine inandığınız adaylara tercihte bulunun" dedi.

AK Parti Kırıkkale'de 18 Kasım Pazar günü belediye başkan aday adayları için temayül yoklaması yapacak. 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için adaylarını belirleme çalışmalarını sürdüren AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığı, hafta sonu Kırıkkale'de temayül yoklaması gerçekleştirecek.

Kasım Ayı Olağan İl Danışma Meclisi ve aday aday tanıtım toplantısında partililere seslenen AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, "Kıymetli kardeşlerim, yarın temayülümüz var. Yarın ki yapacağımız temayül belediye başkan adayını tespit etmeyecek. Öncelik bunu bilmenizi istiyorum. kriterlerden bir tanesi de teşkilat temayülü bir sürü kriter var. Şimdi biliyorsunuz anketler devam ediyor" diye konuştu.

AK Parti Genel Merkezinin bir saniye bile durmadan çalıştığını dile getiren Dağdelen, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bir defa adayımızın Kırıkkale kamuoyunda adı olması gerekiyor. Yani Kırıkkale'de hemşehrilerimiz ben şunun aday olmasını istiyorum diyorsa o, AK Parti'nin adayı olacaktır. Bununla birlikte teşkilatında tabii ki kararı önemli. Dolayısıyla sizlerden istirhamım teşkilatımıza sesleniyorum. Allah rızası için vicdanınızı elinize koyun Kırıkkale'yi en iyi temsil edeceğine inandığınız adaylara tercihte bulunun. Hiç bir kimsenin etkisinde kalmayın. Aynı şey ilçelerimiz için de geçerli. İlçenizi kim en iyi temsil edecekse, vatandaş kimi arzu ediyorsa, onu tercihte bulunun arkadaşlar. Bu kriterlerden bir tanesi eğer teşkilatın temayülü ise elimizi vicdanımıza koyacağız. Bunun neticesine göre de kararımızı vereceğiz."

"AK Parti büyük bir aile, herkese yer var"

Dağdelen, "24 Haziran seçimini yaşadık. Aday olan arkadaşımızın etrafında kenetleneceğiz. Allah nasip ederse bu 31 Mart'ta yapacağımız seçimlerde hilafa bir şey düşünmüyorum. AK Parti büyük bir aile, büyük bir şemsiye, bu şemsiyenin altında her zaman herkese yer var. Önemli olan istikamet, önemli olan samimiyet. Hiç kimse samimiyetinde, davaya bağımlılığında, lidere bağımlılığında bir zafiyete uğramamışsa zaman geldiğin de bir vakit geçiyor ama ondan sonra buyurun bu görevi de siz icra edin diye başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere genel merkezdeki yetkililerimiz ve hemşehrilerimiz göreve layık görüyor" dedi.

"11 tane belediyeyi alacak gücümüz var"

Başkan Dağdelen sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben varsam varım, ben yoksam yokum anlayışı bizim çatımızın altında bulunmaması gereken hastalıklı zihniyettir. Biz de buradaki tüm teşkilatımız ile birlikte, tüm aday adaylarımız ile birlikte bu yapının içerisinde bu hastalıklı zihniyetin içerisinde bulunmayacağız. Hep birlikte kenetlenerek Allah nasip ederse il olmak üzere 8 ilçemiz ile birlikte, 2 tane beldemiz ile birlikte toplamda 11 tane belediyeyi Allah izin verirse seçimlerde alacak gücümüz var ve alacağız. Nasıl alacağız? Bir tane altın kural var; birlik ve beraberliğimizi muhafaza edeceğiz. Biz birlik ve beraberlik içerisinde olursak siyasi olarak Kırıkkale'de rakip olabilecek bir güç yok."