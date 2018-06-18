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18 Haziran 2018 10:40

Başkan Saygılı, bayramda çocukları mutlu etti

Ramazan Bayramı boyunca çat kapı ev ziyaretlerinde aileler ile bir araya gelen Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, çeşitli hediyeler vererek çocukları mutlu etti.

Başkan Saygılı, bayramda çocukları mutlu etti

18 Haziran 2018 10:40


Ramazan Bayramı’nda 3 gün boyunca çat kapı ev ziyaretlerinde ailelerle bir araya gelen Başkan Saygılı, vatandaşların istek ve taleplerini dinleyerek sorunların çözüme kavuşması için yetkili birimlere talimat veriyor. Çocuklarla da yakından ilgilenen Saygılı, bayram hediyesi vererek onları mutlu etti.


Ev ziyaretlerinin önem arz ettiği ifade eden Saygılı, "Her zaman olduğu gibi biz hemşehrilerimizin yanındayız. İhtiyaç duyulduğunda insanımızın iyi gününde ya da kötü gününde yanında olabilmenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Çat kapı ziyaretlerimize devam ediyor. Rabb’im yaptığımız tüm ibadetleri kabul etsin" dedi.


Evlerine ziyaret edilen aileler ise sürpriz ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Saygılı ve ekibine teşekkür etti.




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