Başkan Saygılı, bayramda çocukları mutlu etti

Ramazan Bayramı’nda 3 gün boyunca çat kapı ev ziyaretlerinde ailelerle bir araya gelen Başkan Saygılı, vatandaşların istek ve taleplerini dinleyerek sorunların çözüme kavuşması için yetkili birimlere talimat veriyor. Çocuklarla da yakından ilgilenen Saygılı, bayram hediyesi vererek onları mutlu etti.

Ev ziyaretlerinin önem arz ettiği ifade eden Saygılı, "Her zaman olduğu gibi biz hemşehrilerimizin yanındayız. İhtiyaç duyulduğunda insanımızın iyi gününde ya da kötü gününde yanında olabilmenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Çat kapı ziyaretlerimize devam ediyor. Rabb’im yaptığımız tüm ibadetleri kabul etsin" dedi.

Evlerine ziyaret edilen aileler ise sürpriz ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Saygılı ve ekibine teşekkür etti.