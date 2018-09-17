Başkan Saygılı: “Bu güzel geleneğimizin hayırlar getirmesini temenni ediyorum”

Ahiler Haftası dolaysıyla Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Süleyman Köstekli'yi makamında ağırlayan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, “Bu güzel geleneğimizin esnafımıza ve halkımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Süleyman Köstekli öncülüğünde oda Başkanları Belediye Başkanı Sayın Mehmet Saygılı'ya ziyarette bulundular. Ziyaretin Ahiler Haftası nedeniyle gerçekleştirildiği belirtilirken çalışmaları ve desteklerinden dolayı Başkan Saygılı'ya teşekkür ettiler.

Başkan Saygılı ise, “Bu güzel geleneğimizin esnafımıza ve halkımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Hepimiz biliyoruz Ahiliğin ne anlama geldiğini. Ahilik, 12 ve 13. yüz yılda ülkemizin Anadolu'nun İslamlaşması ve kökleşmesi sürecinde, oluşturulan bir teşkilattır. Çıraklık, kalfalık ve ustalık sistemi ve anlayışının meydana geldiği bir dönemdir bu dönem. O günden bugüne, bu kültür bizlere iyice yerleşmiş ve sanatkarlarımızın bırakamayacağı bir gelenek haline gelmiştir” diye konuştu.