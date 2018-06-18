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18 Haziran 2018 17:38

Başkan Saygılı: “Doğalgaz geliyor, bu kış soba yakmayacaksınız”

24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığı tarafından düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap eden Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, kış ayından önce bölgede doğalgaz çalışmalarının tamamlanacağını söyledi.

Başkan Saygılı: “Doğalgaz geliyor, bu kış soba yakmayacaksınız”

18 Haziran 2018 17:38


Kırıkkale Aşağımahmutlar Mahallesi’nde yoğun bir kalabalığa seslenen Başka Saygılı, Aşağımahmutlar Mahallesi için yapılacak ve yapılması planlanan projelerden bahsetti. Saygılı, “Bölgede bu sene kış ayından önce doğalgaz yapım çalışmalarının tamamlanacak. Yakın bir süreçte tarımın yoğun olduğu mahalleye birde köylü pazarı kurulacağız” dedi.


Mitingine katılan vatandaşlardan 3-0 sözü alan Saygılı, “Kendisinin Kırıkkale’nin bir evladıyım. Kırıkkale tarihinin en yüksek oyu ile bize bu görevi layık gördünüz. Doğal gaz beklentiniz var. Şükürler olsun o işi halettik. Bu kış soba yakmayacaksınız. Muhtarımızla bir çalışmamız var. Buraya köylü pazarı kurmak istiyoruz. Sizlerden çok talep vardı. Kırıkkale buraya gelsin istiyoruz. Sektörün merkezi burası. Hanımların emeklerinin karşılığını burada verilsin. Mahalle konağı projemiz var. İnşallah bundan sonraki toplantılar için orada buluşacağız. Aşağı Mahmutlar için bir projemiz daha var. Tren yolu ile ilgili sıkıntı vardı. Onun projesi de tamamlandı. Üst geçit yapılacak. Bizim işimiz hizmet. Kuru vaatlerde bulunanlar olabilir. Ama bu milletin kuru vaatlere karnı tok. Kırıkkaleli kimin mert, kimin namert olduğunu bilir” diye konuştu.




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