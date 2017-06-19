Başkan Saygılı: “İhtiyaç sahibi ailelere ulaşma imkânı bulduk”

Ramazan ayı boyunca mahalle mahalle dolaşarak Kırıkkalelileri ziyaretlerine devam eden Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, ziyaretlerini Karşıyaka Mahallesi’nde sürdürdü. Başkan Saygılı, çat kapı ziyaret ettiği hanelerde, vatandaşlarla sohbet ederek onların sorunlarını dinledi. Misafir olduğu evlerde çocuklar ile yakından ilgilenen Başkan Saygılı, ailelere Ramazan ayının hayırlara vesile olması dileklerinde bulundu.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Ramazan ayı boyunca düzenlediği bu ziyaretler hakkında açıklamalarda bulundu. Saygılı, “Bu ziyaretlerde ihtiyaç sahibi ailelere ulaşma imkânı da bulduk. Ramazan ayının en güzel yanlarından birisi de paylaşmaktır. Orucun bereketini birlikte paylaşabilmek. Bizlere gelen bilgiler doğrultusunda vatandaşlarımıza çat kapı ev ziyaretlerimize devam ediyoruz. Hemşehrilerimizi yaşam alanlarında ziyaret ederek, samimiyetine, hikayelerine ortak oluyoruz. İnsanların samimiyetini görmek bizleri mutlu ediyor. Bizleri evlerinde ağırlayan değerli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.