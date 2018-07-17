Başkan Saygılı: “Millet bulvarındaki kavşak Eylül ayında tamamlanacak”

Kırıkkale Toprak Mahalle’sindeki esnafla kahvaltı programında bir araya gelen Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı vatandaşların sorunlarını dinleyerek, belediye tarafından yapılan ve yapımı devam eden projeler hakkında bilgi verdi. Belediye Başkanlığına seçileli 4 yılı geçtiğini hatırlatan başkan Saygılı, bu süre sarfında gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti.

Kırıkkale’nin sonradan il olan bir kent olduğunu ifade eden Saygılı, “Şehirleşme anlamında çok hormonlu bir yapısı var. Projelerimizin çoğu bitmek üzere altyapı çalışmaları, kaldırım çalışmaları, asfalt çalışmaları şehrimizin genelinde devam ediyor. Biz Kırıkkale’miz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. İnşallah projelerimizin bitmesiyle birlikte daha yaşanabilir bir Kırıkkale haline dönecek" dedi.

“Eylül ayında kavşak tamamlanacak”

Millet Bulvarı’nda halen yapımı devam eden köprülü kavşak çalışmasının eylül ayında tamamlanacağını belirten Saygılı, “MKE arazilerinin belediyemize devrolmasının ardından yeşil alanlarımızı çoğalttık. Kavşak açıldığı anda Millet Bulvarı’nın trafiğinde bir rahatlama olacak. Aynı bulvar üzerinde 3 tane daha kavşak çalışmamız devam ediyor. İnşallah onları da yakın zamanda açmayı planlıyoruz. Ardiyeciler Sitesi’ni kaldıracağız. Yerine bir park projemiz var. Mülk sahipleriyle anlaştık. En kısa zamanda orayı kaldırıp park çalışmasına başlayacağız. Otopark, Bahçelievler Yürüyüş yoluna yeni düzenlemeler yapacağız. Biz seçimler öncesinde Kırıkkale için ne söz verdiysek yerine getiriyoruz” dedi.

Toprak Mahalle esnafları ise başkan Saygılı ve ekibine teşekkür ederek başarılar diledi.