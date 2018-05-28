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28 Mayıs 2018 14:42

Başkan Saygılı, Ramazan Sokağı’nı gezdi

Ramazan etkinlikleri kapsamında açılan Ramazan Sokağı’nı gezen Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Saygılı, Ramazan Sokağı’nı gezdi

28 Mayıs 2018 14:42


Kırıkkale Belediyesi tarafında açılan ve Ramazan boyunca çeşitli etkinliklerin yapıldığı Ramazan Sokağı vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Birbirinden farklı etkinliklerin yapıldığı Ramazan Sokağı’nın bu sefer ki konuğu ilahiler seslendiren Celaleddin Ada oldu. Ramazan Sokağı’ndaki stantları gezen Başkan Saygılı açıklamalarda bulundu.


Ramazan’ın manevi yönüne dikkat çeken Başkan Saygılı, "Ramazan ayının, ruhuna uygun bir şekilde her anlamda dolu dolu yaşanması için belediyemiz tarafından kurulan Ramazan Sokağı, vatandaşlarımızın en önemli uğrak mekanlarından birisi oldu. İftar sonrası halkın büyük bir ilgisini görüyor. Ramazan Sokağı’na ilgi gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.




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