Başkan Saygılı, Ramazan Sokağı’nı gezdi

Kırıkkale Belediyesi tarafında açılan ve Ramazan boyunca çeşitli etkinliklerin yapıldığı Ramazan Sokağı vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Birbirinden farklı etkinliklerin yapıldığı Ramazan Sokağı’nın bu sefer ki konuğu ilahiler seslendiren Celaleddin Ada oldu. Ramazan Sokağı’ndaki stantları gezen Başkan Saygılı açıklamalarda bulundu.

Ramazan’ın manevi yönüne dikkat çeken Başkan Saygılı, "Ramazan ayının, ruhuna uygun bir şekilde her anlamda dolu dolu yaşanması için belediyemiz tarafından kurulan Ramazan Sokağı, vatandaşlarımızın en önemli uğrak mekanlarından birisi oldu. İftar sonrası halkın büyük bir ilgisini görüyor. Ramazan Sokağı’na ilgi gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.