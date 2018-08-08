Diğer
Kategoriler
08 Ağustos 2018 12:03

Başkan Saygılı: “Şehrimize yeni bir cazibe merkezi kazandıracağız”

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Zekeriya Aytekin ve yönetim kurulu ile bir araya gelerek “Şehrimize yeni bir cazibe merkezi kazandıracağız” dedi.

Başkan Saygılı: “Şehrimize yeni bir cazibe merkezi kazandıracağız”

08 Ağustos 2018 12:03


Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ziyaret ve incelemeler kapsamında Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Zekeriya Aytekin ve yönetim kurulu ile bir araya geldi.


Başkan Saygılı, “Yuva Mahallesi’ndeki emeklilere yönelik 927 konutluk TOKİ idaresiyle şehrimize yeni bir cazibe merkezi kazandıracağız. Çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor” dedi.


Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Zekeriya Aytekin ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek her zaman emeklilerin yanında olan Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’ya teşekkür etti.


Osman Tiryaki Caddesi esnafı ile de bir araya gelen Saygılı, burada vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Esnaflar ise belediye tarafından caddeye yapılan çalışmalardan memnuniyetini dile getirerek başkan Saygılı ve ekibine teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRIKKALE HABERLERİ
KIRIKKALE HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç