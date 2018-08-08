Başkan Saygılı: “Şehrimize yeni bir cazibe merkezi kazandıracağız”

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ziyaret ve incelemeler kapsamında Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Zekeriya Aytekin ve yönetim kurulu ile bir araya geldi.

Başkan Saygılı, “Yuva Mahallesi’ndeki emeklilere yönelik 927 konutluk TOKİ idaresiyle şehrimize yeni bir cazibe merkezi kazandıracağız. Çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor” dedi.

Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Zekeriya Aytekin ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek her zaman emeklilerin yanında olan Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’ya teşekkür etti.

Osman Tiryaki Caddesi esnafı ile de bir araya gelen Saygılı, burada vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Esnaflar ise belediye tarafından caddeye yapılan çalışmalardan memnuniyetini dile getirerek başkan Saygılı ve ekibine teşekkür etti.