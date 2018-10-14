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Başkan Saygılı: "Şehrin iki yakası birleşiyor"

Kırıkkale’de Millet Caddesinin trafik sorununu büyük oranda çözüme kavuşturacak olan Bahçelievler Kavşağı hizmete açılıyor.

Kırıkkale'de Millet Caddesinin trafik sorununu büyük oranda çözüme kavuşturacak olan Bahçelievler Kavşağı hizmete açılıyor. Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, şehrin iki yakasının da birleşeceğini ifade etti.


Üst geçit çalışmaları hakkında bilgiler veren Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Tren yolundan dolayı ayrı kalan mahallelerimizin birleşmesi hedefimizdi. Böylece 1. köprümüzün açılmasıyla hedefimize ulaşmış olacağız. Rektörlük kavşağımıza yapılan köprümüzün tamamlanmasıyla da şehrimizin iki tarafı birleşecek ve tren yolu altta kalacak. Vatandaşlarımız artık şehrin bir yakasından diğer yakasına geçerken tren yolu yada trafik lambası beklemek zorunda kalmayacak. Bu köprülerle birlikte Millet Bulvarı üzerinde yaşanan trafik yoğunluğu da azalmış olacak. Üst geçişimizin Kırıkkale'mize hayırlı olmasını niyaz ediyorum" dedi.

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