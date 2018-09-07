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07 Eylül 2018 15:45

Başkan Saygılı: “Üniversitemiz ile birçok alanda işbirliği içerisindeyiz”

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırıkkale Üniversitesi ile birçok alanda iş birliği içerisinde çalıştıklarını ifade etti.

Başkan Saygılı: “Üniversitemiz ile birçok alanda işbirliği içerisindeyiz”

07 Eylül 2018 15:45


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni atanan Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan’a makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Başkan Saygılı, “Üniversitemiz ile birçok alanda iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Yeni dönemde de iş birliğimizi daha da güçlendirerek şehrimiz adına başarılı çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan’a yeni görevinin hayırlı olmasını diliyor, başarılı çalışmalara imza atacağına inanıyorum” dedi.


Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan ise Başkan Saygılı’ya teşekkür etti. Birlikte çalışmaktan büyük memnuniyet duyacağını belirten Aslan, “Cumhurbaşkanımızın görevi şahsımıza tevdi etmesiyle birlikte Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne atandık. İnşallah Belediyemizle yakın temas halinde olacak, güzel çalışmalara imza atacağız” diye konuştu.




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