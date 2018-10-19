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Başkan Saygılı: "Vatandaşımız ve esnafımız memnun"

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Balıkçılar Çarşısı esnafıyla bir araya geldi.

Başkan Saygılı, yapılan hizmetlerden dolayı esnaf ve vatandaşların memnun kaldıklarını ifade etti.


Balıkçılar esnafına yeni bir düzenleme yaparak Balıkçılar Çarşısını hizmete açtıklarını ifade eden Başkan Saygılı, “Daha önce şehrimizin merkezinde olan ve çevreye rahatsızlık veren balıkçı esnafının daha iyi hizmet verebilmesi adına yapılan Balıkçılar Çarşısı projesi ile birlikte vatandaşlarımızın daha güvenilir, sağlıklı bir alışveriş yapabiliyor. Balıkçılar Çarşısında alışverişe gelen vatandaşlarımız, uygulamadan memnun. Balıkçılar esnafımıza yeni bir düzenleme yaparak Balıkçılar Çarşısını hizmete açtık. Vatandaşımızın ve esnafımızın memnun olduklarını görüyoruz. Şehrimizin estetiğine uygun bir proje oldu. Balıkçılar çarşısı Kırıkkalemize hayırlı olsun” dedi.


Saygılı'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür eden esnaflar ise hatıra fotoğrafı çektirdi.

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