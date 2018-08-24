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24 Ağustos 2018 18:04

Başkan Saygılı, vatandaşlarla bayramlaştı

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kurban Bayramı dolaysıyla vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlarını tebrik etti.

Başkan Saygılı, vatandaşlarla bayramlaştı

24 Ağustos 2018 18:04


Hem bayramlaşmak hem de sorunlarını dinlemek için vatandaşlarla bir araya gelen Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, “Sevgi ve kardeşlik duygularının güçlendiği, kırgınlıkların bir kenara bırakılarak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın doruğa ulaştığı, yoksulların gözetildiği, komşuların ve akrabaların unutulmadığı bir Kurban Bayramı’na daha ulaşmanın huzur, mutluluk ve sevincini yaşıyoruz. Bayramlar birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ve dayanışmanın doruk noktaya çıktığı özel günlerdir. Bu özel anı yaşatan tüm Kırıkkalelilere çok teşekkür ediyorum" dedi.




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