Başkan Saygılı, vatandaşlarla bayramlaştı

Hem bayramlaşmak hem de sorunlarını dinlemek için vatandaşlarla bir araya gelen Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, “Sevgi ve kardeşlik duygularının güçlendiği, kırgınlıkların bir kenara bırakılarak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın doruğa ulaştığı, yoksulların gözetildiği, komşuların ve akrabaların unutulmadığı bir Kurban Bayramı’na daha ulaşmanın huzur, mutluluk ve sevincini yaşıyoruz. Bayramlar birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ve dayanışmanın doruk noktaya çıktığı özel günlerdir. Bu özel anı yaşatan tüm Kırıkkalelilere çok teşekkür ediyorum" dedi.