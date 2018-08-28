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28 Ağustos 2018 17:33

Başkan Saygılı: “Verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz”

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, seçim öncesinde Kırıkkale için verilen sözlerin yerine getirildiğini ifade etti.

Başkan Saygılı: “Verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz”

28 Ağustos 2018 17:33


Kırıkkale Belediye Başkanlığına seçileli aradan 4 yıl geçtiğini belirten Başkan Saygılı, “Kırıkkalemiz bildiğiniz gibi sonradan il olmuş bir kentimiz. Şehirleşme anlamında çok hormonlu bir yapısı var. Projelerimizin çoğu bitmek üzere altyapı çalışmaları, kaldırım çalışmaları, asfalt çalışmaları şehrimizin genelinde devam ediyor. Biz Kırıkkale’miz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Bulvar parkta yeni düzenlemeler yapacağız. Çalışmalar kısa sürede tamamlanacak ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Biz seçimler öncesinde Kırıkkale için ne söz verdiysek yerine getiriyoruz. Şehrimiz için gece gündüz demeden çalışıyoruz. İnşallah projelerimizin bitmesiyle birlikte daha yaşanabilir bir Kırıkkale haline dönecek” dedi.


Bulvar üzerindeki esnaflar ise Başkan Saygılı ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek başarılar diledi.




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