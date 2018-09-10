Başkan Saygılı: “Zabıta görevini eksiksiz yapmalı”

Zabıta Teşkilatının kuruluşunu 192'nci yıl dönümü ve Zabıta Haftası nedeniyle kendisini ziyaret eden personellerine makam odasında açıklama yapan Başkan Saygılı, "Zabıta, belediye hizmetlerinin güvenliğini sağlayan, kamu düzenini koruyan, toplumda güvenlik, dirlik ve sağlık şartlarının bozulmaması amacıyla görev yapan zabıta teşkilatımız, Kırıkkaleli hemşehrilerimizin huzurunu, kamu düzenini sağlamak ve şehri daha yaşanılır bir hale getirmek amacı için görevini eksiksiz yapmalıdır. Zabıtanın, kamu hakkını koruma yönünde çok daha titiz davranması gerekir. Bunun için devamlı olarak genel kültürünü, usul ve üslubunu geliştirmesi konusunda hassas ve özverili davranmalıdır. Belediye olarak yapılan her hizmette zabıta ekiplerimizin payı vardır. Mesai kavramı gözetmeksizin gece gündüz demeden özveriyle çalışan tüm zabıta arkadaşlarımızın Zabıta Haftası'nı kutluyor, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Zabıta ekipleri ise, “Bizlere verdiğiniz destek ile görevimizi en iyi şekilde yapmaya devam ediyoruz. Kırıkkalemiz için gece gündüz demeden her daim görevimizin başındayız” diye konuştu.