Başkan Saygılı’dan esnafa teşekkür ziyareti

Başkan Saygılı, seçim süreci boyunca verilen rahatsızlıktan dolayı esnaflardan özür dilerken, desteklerden ötürü de teşekkür etti.

24 Haziran genel seçimleri sonunda AK Parti Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayip Erdoğan’a Kırıkkale’den rekor düzeyde bir oy çıkarken, seçim süreci boyunca çalışmalarda aktif bir şekilde rol oynayan Başkan Saygılı esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Genel seçimlerde verilen desteklere teşekkür eden Başkan Saygılı, Kırıkkale halkının oyları ile emanet ettikleri sorumluluğu yerine getireceklerini ifade ederek, teşekkür turlarına devam edeceğini belirtti. Saygılı, “Seçim süreci boyunca kapılarını çalarak oylarına talip olduğumuz vatandaşlarımızın kapılarını şimdi teşekkür etmek için çalacağız” dedi.

AK Parti’nin milletle özdeşleşmiş bir parti, Recep Tayip Erdoğan’ın da milletle bütünleşmiş bir lider olduğunun altını çizen Başkan Saygılı, “Milletimiz Cumhurbaşkanımıza olan ilgi ve sevgisini seçimle bir kere daha ortaya koydu. Kırıkkale halkı reisini bugüne kadar nasıl sevdi ve sahip çıktıysa bugün de verdiği rekor düzeydeki destekle sevdi ve sahip çıktı. 24 Haziran seçim sonuçları halkımızın Cumhurbaşkanımıza olan güvenini bir kere daha ortaya koydu” dedi.

Kısa zamanda yoğun bir seçim dönemi geçirdiklerinin altını çizen Başkan Saygılı, kısa zamanda büyük bir gayret gösterdiklerini ifade etti. Seçimin sonlanması ile maratonun bitmediğini dile getiren Saygılı, “Şimdi vatandaşlarımıza teşekkür etme zamanı. Şimdi halkımızın Cumhurbaşkanımıza verdiği desteğin karşılığını verme zamanı. Şimdi milletimize hizmete devam etme zamanı” diye konuştu.