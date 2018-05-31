Başkan Saygılı’dan kaza yapan AK Parti aracına müdahale

Kazayı gören Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, araç şoförü ile yakından ilgilendi.

24 Haziran seçimleri startının verildiği günden bu yana geçirdiği rahatsızlığa rağmen bir an bile durmayarak seçim çalışmalarında etken rol oynayan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Milletvekili Adayı Ramazan Can ile milletvekili adayları ile esnaf gezisi yaptığı esnada kaza yapan AK Parti seçim aracını rastladı. Başkan Saygılı, kaza yapan araç şoförü ile yakından ilgilendi.

Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini ifade eden Mehmet Saygılı meydana gelen kaza ile ilgili olarak herhangi bir can kaybı ve yaralanmamasının sevindirici olduğunu dile getirdi. Meydana gelen olay sonrasında kaza yapan araç çekici yardımıyla kaldırılırken Başkan Saygılı, “Seçim çalışmaları kapsamında ne yazık ki bu tür kazalar yaşanabiliyor. Kaza maddi hasarlı olarak atlatılmış. Arkadaşlarımızda herhangi bir sağlık problemi yok. Çok şükür herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadan meydana gelen bir kaza” dedi.

Saygılı, seçim çalışmalarına hususunda Türkiye’nin 2023 hedefleri için gayretlerinin devam edeceğini ve hız kesmeden çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.