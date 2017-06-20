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20 Haziran 2017 14:48

Başkan Sungur’dan iftar daveti

Kırıkkale’nin Yahşihan İlçe Belediye Başkanı Ahmet Sungur düzenleyeceği iftar programına bütün Kırıkkalelileri davet etti.

Başkan Sungur’dan iftar daveti

20 Haziran 2017 14:48


Kırıkkale’nin şehir merkezine en yakın iki ilçesinden biri konumundaki Yahşihan İlçe Belediyesi tarafından 22 Haziran Parşembe günü tüm şehir halkına yönelik bir iftar programı düzenlenecek. Kırıkkale Şehirlerarası Otogarı karşısındaki bir alışveriş merkezinin otogarında düzenlenecek olan iftar programına Kırıkkale halkını davet eden İlçe Belediye Başkanı Ahmet Sungur, rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayının bir başka anlamının da paylaşmanın önemini kavramak olduğunu belirtti. Başkan Sungur, düzenleyecekleri bu iftar ile neşeyi, huzuru paylaşarak bir arada olmayı dilediklerini söyledi. Bunun yanı sıra belediye yetkilileri ise düzenlenecek iftar programına şehir halkını davete yönelik hazırlanan ilanları şehrin dört bir yanına asarak şehir halkının programa katılmasına yönelik davet çalışmalarını devam ettiriyor.


Ayrıca iftar programında Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahi dinletisi ve semazen gösterisi de planlanan etkinlikler arasında.




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