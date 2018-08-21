Bayram namazı sonrası bayramlaşma

Kurban Bayram namazı sonrası Nur Cami’de Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve protokol üyeleri vatandaşlarla cami içerisinde tek tek bayramlaştı.

Katılımın yoğun olduğu, protokol ve vatandaşların bir araya geldiği programda Vali Haktankaçmaz ve Başkan Saygılı, vatandaşlara utlu, huzurlu hayırlı bayramlar diledi. Cami, avlusunda devam eden programda vatandaşlara çeşitli ikramlar yapıldı.

Düzenlenen programa Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, Garnizon Komutanı Tuğ General Selami Arslan, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.