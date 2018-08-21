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21 Ağustos 2018 11:19

Bayram namazı sonrası bayramlaşma

Kurban Bayramı dolayısıyla Kırıkkale Valiliği tarafından Nur Camii’nde düzenlenen bayramlaşma töreninde yüzlerce kişi bayramlaştı.

Bayram namazı sonrası bayramlaşma

21 Ağustos 2018 11:19


Kurban Bayram namazı sonrası Nur Cami’de Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve protokol üyeleri vatandaşlarla cami içerisinde tek tek bayramlaştı.


Katılımın yoğun olduğu, protokol ve vatandaşların bir araya geldiği programda Vali Haktankaçmaz ve Başkan Saygılı, vatandaşlara utlu, huzurlu hayırlı bayramlar diledi. Cami, avlusunda devam eden programda vatandaşlara çeşitli ikramlar yapıldı.


Düzenlenen programa Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, Garnizon Komutanı Tuğ General Selami Arslan, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.




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