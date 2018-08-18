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18 Ağustos 2018 13:15

Bayram yolculuğunda hırsızların kurbanı oldu

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan bir aile, mola verdiği dinlenme tesisinde hırsızların kurbanı oldu.

Bayram yolculuğunda hırsızların kurbanı oldu

18 Ağustos 2018 13:15

Hırsızlık anı anbean an güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay, Kırıkkale-Ankara karayolu Irmak köyü yakınlarında bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerine değerlendirmek için yola çıkan bir aile, mola verdikleri dinlenme tesisinde hırsızların kurbanı oldu. Otomobilin arkasında bekleyen iki hırsız önce dinlenme tesisinde park halindeki otomobilleri el feneriyle kontrol etti. Otomobilin içinde uyuduğunu gören hırsızlardan bir tanesi gözüne kestirdiği otomobilin sağ ön camını kırarak, içinde para ile ziynet eşyalarının olduğu çantayı alıp kayıplara karıştı. Hırsızın kısa bir süre içinde çantayı çalması ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına anbean yansıdı.


Jandarma ekipleri şimdi o iki hırsızı arıyor.




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