Bayram ziyaretinde aracını kundakladılar

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Nejat Öz, 16 NRD 38 plakalı otomobili ile bayram ziyareti için Kırıkkale’nin Ovacık Mahallesi İzmir Caddesi’ndeki kayınpederi emekli baş komiser Ali Yılmaz’ın evine bayramlaşmak için geldi. Sabah saat 04.30 saatlerinde alarm sesleri duyan komşusu aracın yandığını görerek hemen yangın söndürücü tüp ile müdahale etmeye çalıştı. Daha sonra araç sahibi Öz’e haber verdi. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından soğutma işlemleri yapıldı. Öz, aracının kundaklandığını iddia ederek, “Kundaklama olduğunu düşünüyoruz, çünkü arabanın altından olmaması gereken çöpler çıktı. Saat 04.30 gibi yakılmış gitmiş, biz de söndürdük" dedi.

Araç sahibinin kayınpederi emekli baş komiser Ali Yılmaz ise “Bu malzemelerin hepsi burada toplandı bilerek yakıldı. Bunun arkasında benim araç var. Bunun arkasında da başkanımın araç vardı. Komple 3 aracı yakıp gidecekti. Karşı komşumuz sağ olsun alarm sesini duyunca aracın biz indik aşağıya o da kendi yangın söndürücüyle geldi aracı söndürdük. Yanması 10 - 15 dakika, sorun büyük eğer Kırıkkale’de bunun gibi kundaklama başladıysa ben burada 30 sene hizmet ettim böyle bir olay görmedim" dedi.