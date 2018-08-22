Bayramda feci kaza: 1 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı

Kaza, Kırıkkale Samsun D-200 karayolunun 22. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Göksu (34) yönetimindeki 06 Y 1422 plakalı otomobil, Yakup Tekbaş (56) idaresindeki 38 AN 343 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin arka koltuğunda oturan 4 yaşındaki Emirhan Göksu aracın camından yolun kenarına fırladı. Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü Murat Göksu ile aynı aileden oldukları öğrenilen Kerziban Göksu (65) ve Burcu Göksu, 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.