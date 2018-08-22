Diğer
Kategoriler
22 Ağustos 2018 12:52

Bayramda feci kaza: 1 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı

Kurban Baramı’nın ikinci gününde Kırıkkale’de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında camdan fırlayan 4 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken, aynı aileden 3 kişi de yaralandı.

Bayramda feci kaza: 1 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı

22 Ağustos 2018 12:52


Kaza, Kırıkkale Samsun D-200 karayolunun 22. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Göksu (34) yönetimindeki 06 Y 1422 plakalı otomobil, Yakup Tekbaş (56) idaresindeki 38 AN 343 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin arka koltuğunda oturan 4 yaşındaki Emirhan Göksu aracın camından yolun kenarına fırladı. Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü Murat Göksu ile aynı aileden oldukları öğrenilen Kerziban Göksu (65) ve Burcu Göksu, 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRIKKALE HABERLERİ
KIRIKKALE HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç