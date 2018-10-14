Belediye Başkanının oğlu silahla başından vurulmuş halde bulundu

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un oğlu Metin Sungur (26), otomobilin içinde silahla başından vurulmuş halde bulundu.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Sungur, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Sungur'un durumunun ağır olduğu bilgisine ulaşıldı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri Metin Sungur'un vurulmuş halde bulunduğu araçta inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.