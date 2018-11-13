Belediye personeli son yolculuğuna uğurlandı

Kırıkkale Belediyesi binasının önünde mesai arkadaşları zabıta memurları tarafından, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Hasan Cura için tören düzenlendi. Törene Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri katıldı. Yapılan duaların ardından Başkan Saygılı, merhum Cura'nın alisine taziyelerini iletti.

Başkan Saygılı, "Hasan kardeşimizi biz iyi bildik, sevdik Allah da onu sever inşallah. Mekanı cennet olsun. Kendisinden biz memnunduk. Görevini seven bir insandı” dedi. Cura'nın cenazesi, buradaki törenin ardından Kırıkkale Nur Camisi'nde öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazı sonrası şehir mezarlığına defnedildi.