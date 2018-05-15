Belediyeden drone ile vektör ilaçlaması

Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ilaçlama ekipleri, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İlaçlama ekipleri Meclis Toplantı Salonu’nda düzenlenen eğitim ile ilaçlamanın daha verimli bir şekilde yapılması için eğitimler aldı. Ekipler eğitimin ardından harekete geçti.

Vektörlerin üreme ve barınma alanı olarak nitelendirilen rögar, mazgal, tünel ve menfez gibi kapalı alanlarda periyodik olarak ilaçlama yapılıyor. Vektör üreme ve barınma alanları olarak nitelendirilen su birikintileri, sulama ve süs havuzları, bataklık ve sazlık alanlar dere, kanal, gübrelik alanlar çöp birikintileri ve çöp bırakma noktalarında drone yardımı ile ilaçlama gerçekleştiriliyor. Bu uygulamayla karasinek, ivez gibi vektörlerin üremesinin önüne geçilmeye çalışılıyor.

Ekiplerin çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır, "Uzman ekipler tarafından verilen eğitimin ardından ilaçlama personelimiz sınava girdiler ve sınavdan başarı ile geçtiler. İlaçlama ekipleri tam donanımlı olarak hizmet veriyor" dedi.