Diğer
Kategoriler
12 Haziran 2018 18:47

Binali Yıldırım: “İnce, yalan fabrikası kurmuş”

Başbakan Binali Yıldırım, Kırıkkale’de gerçekleştirdiği mitingde Muharrem İnce’yi eleştirerek, “Muharrem İnce fabrika kuracağını söylüyordu.

Binali Yıldırım: “İnce, yalan fabrikası kurmuş”

12 Haziran 2018 18:47

Belli ki fabrikayı kurmuş. Bu yalanlar ancak bu fabrikada üretilirdi zaten” dedi.


Kırıkkale’de Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında halka hitap eden Başbakan Binali Yıldırım, önemli açıklamalarda bulundu. İlk olarak Türkiye’nin önünde 2 bayram olduğuna dikkat çeken Yıldırım, “Önümüzde 2 bayram var. İlki Ramazan, ikincisi ise 24 Haziran bayramıdır. 24 Haziran seçimlerinde inşallah ikinci bayramımızı kutlayacağız. Kardeşlerim, yerli ve milli sanayimizde artık teröre göz açtırmıyoruz. Çünkü artık silahlarımızı, tanklarımızı, tüfeklerimizi, İHA’larımızı ve silahlarımızı kendimiz yapabiliyoruz. Yerli üretim oranımızı yüzde 23’ten yüzde 65’e çıkardık. 383 kilometre, 258 tane tünel yaptık. 284 bin derslik yaptık. 1245 tane hastane yapık. 817 bin konut yaptık. Tarımda Avrupa’da 1. olduk. 76 üniversiteyi 207’ye çıkardık. Havaalanı sayımızı 55’e çıkardık. Türk Hava Yolları dünya markası oldu. Bugün 121 ülke ve 307 noktaya uçuş yapılıyor. 2002’de yurt kapasitesi 190 bindi. Bugün 584 bine çıktı” diye konuştu.



“Seçim kazanmanın yolunun yalandan geçtiğini zannediyorlar”


Muhalefete yönelik eleştirilerini sürdüren Yıldırım, “Muhalefet adayları hepsi bir olmuş aynı ağızdan bütün yapılanları yok sayıyorlar. İnkar ediyorlar. ‘Siz ne yaptıysanız onları yıkacağız’ diyorlar. Siz buna izin verecek misiniz? Bu millet gerçeği görüyor ve onların haline gülüyor. Bunlar seçim kazanmanın yolunun yalandan geçtiğini zannediyorlar. Boşuna Muharrem İnce demiyor. ‘Fabrika kuracağım’ diyor. Belli ki fabrikayı kurmuş. Bu yalanlar ancak fabrikada üretilirdi zaten” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRIKKALE HABERLERİ
KIRIKKALE HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç