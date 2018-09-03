Bir asırlık ’Kılıçlar Soğanı’nın hasadı başladı

Yılda 3 bin ton soğan elde ediliyor.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesine bağlı Kılıçlar köyündeki vatandaşların yüzde 80’ini soğan ve pırasa üreterek geçimini sağlıyor. Çiftçiler, bin dönümlük tarım arazilerinden yılda yaklaşık 3 bin ton soğan elde ediyor. Kırıkkale Belediyesi tarafından 2014 yılında Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuru sonrasında 2017 yılı Ekim ayında tescillenen ’Kılıçlar Soğanı’nın geçmişi bir asra dayanıyor.

Kılıçlar Soğanı Coğrafi İşaretleri arasında yerini aldı. Türk Patent ve Marka Kurumu, ’Kılıçlar Soğanı’na özellikleri ise şu şekilde ifade edildi:

"Kırıkkale ’Kılıçlar Soğanı’ olarak bilinen kuru soğan tipi, bölgenin ekolojik özelliklerine iyi adapte olmuş, kendine özgü lezzet ve kalite unsurlarıyla bölgede bilinen ve aranan bir ürün haline gelmiştir. Soğanın üretim materyali (tohum) yaklaşık yüz yıldır. Yıllar boyu kullanılan bu tohumlar yabancı tozlanma göstermeleri nedeniyle köy popülasyon özelliği kazanmıştır. Ayrıca Kırıkkale Kılıçlar soğanı tohumunun köy popülasyon özelliğiyle birlikte ayırt edici özellik kazanmasında Kılıçlar köyünden geçen ve Kızılırmak’a bağlanan çayın köy topraklarını verimli hale getirmesi, bölgenin coğrafi konumu ve iklim yapısı da etkili olmuştur. Yüz yılı aşkın süredir üretimi yapılan Kırıkkale Kılıçlar Soğanı, sabah kahvaltısı dâhil tüm öğünlerde közleme, kavurma, tirit vb. yemeklerin ham maddesi olarak geçmişten günümüze kadar varlığını sürdürmüştür."

Türk Standartları Endüstrisi Kurumuna başvuru yapıldığını ifade eden çiftçi Aydın Payar, "Soğanımız Türkiye’de ilk olarak markalaştı. Köy halkımızın yüzde 80’i gelir kaynağı soğandır. Genelde arazi olarak bin dönüme yakın soğan ekiliyor, 3 bin ton soğan kaldırıyoruz. Soğanımızın faydalarına gelince, soğanımız çok yumuşak, tatlı ve lezzetli. Soğan hayatımızın sigortasıdır. Soğan soframızda olmazsa olmaz. Soğan biliyorsunuz bir antibiyotiktir. Günde bir baş soğan yesek inanın hiçbir hastalık gelmez” dedi.

Çiftçi Gülizar Akkaya ise "İşim gücüm soğan ekmek. Geçim kaynağım budur. Mart’ta bir çıkıyoruz bu ayın sonuna kadar devam halen yapmaya. Çocukları okutuyoruz. 5-6 soğan doğradımıydı yemek çok lezzetli, tatlı olur. Köyde de en güzel yemeği yaparlar diye beni överler. Yemeğin tadı soğandır. Çok doğramaktır soğanı. Çok lezzet verir, tat verir yemeğe. Aynı et koymuş gibi olur tadı. Hastalara şifa. Bir de beyaz soğanımız vardır. Onlar daha grip soğuk algınlığına, damar açmaya çok iyidir. Göbeğini soğanın oyarız bal koruz. Sulanınca kışın 6 ay hiç grip falan hasta olmazsın. Güzel lezzeti var” diye konuştu.