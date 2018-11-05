Bostancı: "64 projeye 22,4 milyon lira kaynak aktarılacak"

Konya Ovası Projesi (KOP) bölgesinde tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan projeler Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın onayından geçti. Bölge illerinde yürütülecek 64 projeye toplamda 22 milyon 422 bin TL tutarında kaynak aktarılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresinin görev sahasında yer alan Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat'ta yürütülen KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP TEYAP), KOP Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Programı (KOP Kırsal) ve KOP Bölgesinin Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi kapsamında desteklenecek 64 proje Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından onaylandı. Bölge illerinde uygulanacak projeler için toplamda 22 milyon 422 bin TL'lik mali destek sağlanacak.

“KOP illerindeki 64 Projeye 22 Milyon TL Destek Sağlanacak”

Bölge kalkınması için çok sektörlü bir yapıya sahip olduklarını belirten KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, sürdürülebilir kalkınmanın temel dinamiklerini harekete geçirecek projelere önemli desteklemelerde bulunduklarını kaydederek; “Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank, KOP Tarım Projeleri paketi olarak adlandırabileceğimiz, KOP TEYAP, KOP Kırsal Kalkınma ve KOP Bölgesi Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi kapsamında 64 projeye mali destek verilmesini onayladı. Bakanımız tarafından onaylanan pakette 18 projenin yer aldığı KOP Kırsal Kalkınma Programında 12 Milyon 666 TL, 41 projenin yer aldığı KOP TEYAP mali desteklemelerinde 7 milyon 550 Bin TL, KOP Bölgesinin Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi programında 5 proje için 2 milyon 206 bin TL'lik olmak üzere toplamda 22 milyon 422 bin TL'lik destek sağlanacak” dedi.

“Projelerle Modern Tarım, Katma Değeri Yüksek Üretimi Amaçlıyoruz”

KOP Tarım Projeleri paketinin içeriği hakkında bilgiler veren Başkan Bostancı, “KOP TEYAP ile bölge illerinde tarım ve hayvancılık sektörünü kapsayan eğitim ve yayım hizmetlerinin sunulmasına devam edilecek. Bölgede faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla, örgütlü çiftçilerimizi önceleyerek tüm çiftçilerin beşeri kapasitelerinin artırılmasına katkıda bulunmak istiyoruz. Bu eğitim ve yayım faaliyetleriyle; tarımsal üretimde verimliliğin artırılması, tarımsal yapıda sürdürülebilirliğin sağlanması, kurak iklim yapısına sahip bölgemizde toprak kaynaklarının korunması, su ve enerji kullanımında tasarruf bilincinin oluşturulması, tarımsal üretimin ekonomik olarak yapılmasının sağlanması, modern tarım tekniklerinin çiftçilere benimsetilmesi ve çiftçilerin teknik kapasitesinin, gelirinin ve yaşam kalitesinin artırılması hedeflenmektedir" diye konuştu.

“Yerel Potansiyeli Harekete Geçirilerek Projeler”

Bostancı şunları söyledi:

"Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Programı ile mekânsal ve sosyoekonomik dezavantajları avantaja dönüştüren, güçlü üretim kapasitesi ile dünya standardında ve etkin üretim yapan, istihdam düzeyi yüksek, geliri ülke ortalamasının üzerinde, rekabet ve örgütlenme gücü gelişmiş, pazarlama ağları ulusal ve uluslararası alanda yaygın ve fonksiyonel, sosyal ve fiziki altyapısı sağlam, refah düzeyi yüksek ve şehirle bütünleşik bir KOP Bölgesi kırsalını oluşturmak için mücadele veriyoruz. Bu kapsamda, ‘Bahçe Bitkileri', ‘Örtü Altı Sebzecilik', ‘Küçükbaş Hayvancılık', ‘Serbest Sistem Kanatlı Hayvancılık', ‘Arıcılık', ‘Organik ve İyi Tarım', ‘Tıbbi ve Aromatik Bitkiler', ‘Örgüt Yapısının Güçlendirilmesi', ‘Ürün Dağıtım Kanalları ve İşleme Tesisleri' ve ‘Tarım Dışı Gelir Getirici Faaliyetler'e yönelik projelere destek sağlıyoruz. Destekleme modellerini oluşturulurken, İdaremizin temel olarak benimsediği; yerel potansiyelin harekete geçirilerek, kaynakların yerinde ve etkin kullanılmasını ve değerlendirilmesi, rekabet güçlerinin artırılması, ekonomik ve sosyal bütünleşmenin sağlanması ve ülke genelinde daha dengeli bir yerleşim düzeninin oluşturulması ve mekânsal gelişmenin desteklenmesi stratejisi hedef alınmaktadır.”

Başkan Bostancı, KOP Bölgesinin Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi kapsamında ise bölgenin hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olduğu alanlarda; hayvan sağlığı ve hastalıklarının kontrolü ile hayvan, et ve süt ticaretinin geliştirilmesi ve katma değerinin artırılması, hayvan refahının sağlanması ve yetiştiricilerin yaşam şartlarının iyileştirilmesini amaçlayan altyapının geliştirilmesini içeren projelere destek verildiğini sözlerine ekledi.