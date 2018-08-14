Bu bayram araç içerisindeki minik trafikçiler görev başında

Yol uygulaması sırasında görevli trafik polisleri tarafından araç içerisindeki çocuklara kırmızı düdük verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde “Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim” adı altında başlatılan kampanyada Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yol uygulamasında görevli polis memurları tarafından, anne veya babalarının trafik kurallarına uyması, oluşan kazaların önüne geçmek amacıyla çocuklara kırmızı düdük ve şapka verildi. Uygulama sırasında görevli polisler çocuklara düdüklerin nasıl kullanacaklarını anlattı.

Kurban Bayramı’nın yaklaşması nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından “Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim” adı altına kampanya başlatıldığı belirten İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hacı Ömer Aktürk, hatalı sürücüler için kırmızı düdük kampanyası başlatıldığını söyledi.

“Çocuklar anne ve babalarını trafikte kırmızı düdük ile uyaracak”

Aktürk, “Bu kampanyanın Kırıkkale ayağındaki uygulamamıza start vermek için buraya geldik, uygulama noktasında buluştuk. Bu kampanyanın amacı özellikle iller arasında ve il içerisinde seyahat eden araçlardaki küçük çocuklarımıza, araç içerisinde bulunan çocuklarımıza kırmızı renkli düdük vereceğiz. Çocuklar, babaları veya anneleri araçları sürerlerken herhangi bir kural ihlali yaptıklarında, emniyet kemeri takmadıklarında, hız ihlali yaptıklarında, kırmızı ışık ihlali yaptıklarında, basit onların anlayabileceği fakat neticeleri ağır olan bu tür kusur ihlalleri yaptıklarında düdük çalarak, araç süren annesini, babasını uyaracak. ‘Baba şu an şu kuralı yaptın’ diyecek, ‘anne şu an emniyet kemeri takmadığın için seni ikaz ediyorum’ diyecek. Bu tür uygulamalarda biz olması muhtemel bir takım trafik kazaların önlenebileceğini inanıyoruz. Bunun geçmişte yaşanmış güzel örnekleri var” dedi.

Çocukların çok fazla etkisinin olacağını ifade eden Aktürk, “Bu sebeple bu kampanyada çocuklarımıza, araç içerisindeki çocuklarımıza düdükleri dağıtacağız. Kendilerini bilgilendireceğiz. Herhangi bir hatayı gördüklerinde düdüğü çalmak suretiyle anne veya babasını tekrardan o kural ihlalinden dönmesini sağlayacağız. Amacımız bu” diye konuştu.

Kampanya esnasında dağıttıkları düdüklerin çocukların çok hoşuna gittiğini söyleyen görevli trafik polisi ise, “Çocuklar düdükleri hemen öttürmeye başladılar. Biz düdük verirken çocuklara anlattık nerede kullanmaları gerektiğini. Yani hatalı sollama, kırmızı ışıkta geçtiklerinde ya da hız yaptıkları zaman babalarının arkalarında bu düdükleri öttürme gerektiğini çocuklara söyledik ve onlar da şimdiden başladı bile öttürmeye” şeklide konuştu.