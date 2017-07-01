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01 Temmuz 2017 14:10

Bu da "emekliler ve ihtiyarlar parkı"

Kırıkkale’nin en eski parkı olan halk arasında "emekliler ve ihtiyarlar parkı" olarak da bahsi geçen Hüseyin Kâhya Parkı şehrin kurulmasında katkısı olanları buluşturuyor ve tarihe tanıklık ediyor.

Bu da

01 Temmuz 2017 14:10


Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu yıllarda şu an şehrin bulunduğu alanda Kırıkköy ve Kaletepe isimli iki küçük köy bulunan Kırıkkale, Makine Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKE) bu topraklarda kurulmasıyla gelişerek 1989 yılında Cumhuriyet’in bir vilayeti oldu. Bu gelişimde en büyük payı olan kişi ise o dönem Kırıkkale’deki arazilerin sahibi olan ve sahibi olduğu toprakları yeni kurulan Cumhuriyet yönetimine bağışlayan Hüseyin Kâhya. Bağışlanan bu topraklar üzerine kurulan MKE fabrikası ülkenin dört bir yanından insanı Cumhuriyet’le birlikte kurulan Kırıkkale’de buluşturmuş. O dönem şehri kuran, şehir ve ülke için emek sarf eden insanlar, bugün anılarını şehrin kurulmasında en büyük payı olan kişinin onuruna kurulmuş parkta yad ediyorlar. Parkın kurulduğu tarihi hafızalarında diri tutanlar, o günkü anlarını yine aynı parkta paylaşıyor.


1960 yılında dönemin kaymakamı tarafından şehre bir soluk, nefes alacak bir yer katmak amacıyla yapılan Hüseyin Kâhya Parkı bir yandan yakın dönem tarihi için bir değer iken bir yandan da hala şehir halkı için bir durak, bir dinlenme ve sohbet noktası. Parkı yoğun olarak emekli insanların kullanması sebebiyle parkı Kırıkkale halkı kendi aralarında "emekliler veya ihtiyarlar parkı" gibi isimlerle tanımlıyorlar.


Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna bağlı Çelik Fabrikasında 21 yıl çalıştıktan sonra 1990 yılında emekli olan Yaşar Gökbulut, eski günleri özlediğini dile söyledi. Hüseyin Kâhya’ya defalarca teşekkür ettiğini belirten Gökbulut, onun olmaması durumunda bu bölgede yaşayan insanların hala çobanlık filan yapacağını anlattı. Geçmiş dönemlerde MKE’de çalışan 10 bine yakın insanın olduğunu ifade eden Gökbulut, bugün ise bu sayının bin civarına düştüğünün altını çizdi ve fabrikanın tekrar canlandırılmasını yöneticilerden talep etti. Dönemin kaymakamı tarafından yaptırılan bu parkın ise kendileri için güzel ve anlamlı olduğuna değinen Gökbulut, bu park gibi nezih ortamların kentte olmasının sohbet etmek ve anıları paylaşmaya yönelik kendileri için bir fırsat oluşturduğunu vurguladı.


2013 yılında Kırıkkale Belediyesi tarafından tekrar restore edilen Hüseyin Kâhya Parkı, Kırıkkale’de ilerleyen zamana ve geçen günlere eşlik ediyor.




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