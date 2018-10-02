Bu kez vakaya değil, moral vermeye gittiler

Kırıkkale'de 112 Acil Servis sağlık personelleri bu kez vakaya değil, yaşlı ve engellilere moral vermek için gittiler.

Kırıkkale Özel Bakım Merkezinde yaşamını sürdüren yaşlı ve engelli vatandaşları, unutulmadıklarını ve her daim hatırlandıklarını göstermek amacıyla ziyaret eden 112 Acil Servis sağlık personelleri onlarla birlikte sohbet edip, eğlenceli vakitler geçirdi. Onlarla birlikte şarkılar ve türküler söyleyen sağlık personelleri zaman zaman duygulu anlar yaşadı.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Kırıkkale İl Ambulans Başhekimi Dr. Fatih Yılmaz, “İlimizde bulunan Özel Değirmenci Bakım Merkezinde burada konaklayan yaşlılarımızı beraberinde bulunan engelli vatandaşlarımızı ziyaret etmek istedik. Onların unutulmadığını, hatırlandığını onlara hissettirmek istedik. Çok güzel duygularla ayrıldık buradan. Beraber burada şarkı söyledik, türkü söyledik, beraber gözyaşı döktük, beraber sevindik güzel bir anımız oldu inşallah bu ziyaretlerin devamını getiririz. Buradan topluma sadece şunu demek istiyorum. Engelli olsun, yaşlı olsun, genç olsun hiç önemli değil hiçbir zaman hiçbir vatandaşın unutulmaya hakkı yoktur. Hepsi hatırlanmaya değerlidir. Herkes sonuçta insani değerler taşıdığı için her daim yanlarında olduklarını bilmemiz gerekir onların” dedi.