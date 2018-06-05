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05 Haziran 2018 16:23

Bu markette her şey bayrama kadar ücretsiz

Kırıkkale Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik açılan Sosyal Market’te, Ramazan Bayramı’na kadar giysi ve ayakkabı ücretsiz dağıtılıyor.

Bu markette her şey bayrama kadar ücretsiz

05 Haziran 2018 16:23


Kırıkkale Belediyesinin ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışmaları ile göz dolduran yardım kuruluşu Sosyal Konsey, Ramazan ayı boyunca gıda yardımlarının yanı sıra, giysi ve ayakkabı yardımı da yapıyor. Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’nın eşi Hilal Saygılı, 500 aileye giysi ve ayakkabı yardımı yapıldığını ifade etti. Çocukların giysi ve ayakkabı seçiminde de yardımcı olan Saygılı, “Ramazan ayı içerisinde giysi ihtiyacı olanlar ile çocuklar için tişört, etek, pantolon, gömlek gibi değişik marka ve yaş grubuna göre yardım yapılıyor. Vatandaşların konseyimize yaptıkları yardımlarından çok memnunuz. Bizler de arada elçilik görevi yapıp önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi aileleri çok yönlü yardımlar yapıyoruz. Allah yardım yapan vatandaşlardan razı olsun. Yaklaşık 500 aileye giysi, çocuklarına tişört, etek, pantolon ve gömlek gibi çok değişik marka ve yaş gurubuna göre ayakkabı hediye edilecek. Tüm Kırıkkalemize hayırlı Ramazanlar diliyorum" diye konuştu.




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