Bu yöntemle hasta 2 ayda eski sağlığına kavuşuyor

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Yüksek İhtisas Hastanesinde yeni bir uygulama başlatıldı. Bu yeni uygulamada geleneksel yöntem metodu kullanılan hastalarda iyileşme oranı yüzde 90'lara kadar gerçekleşti. Ülke genelinde sadece birkaç kamu hastanesinde uygulamaya konan proloterapi yöntemi artık Kırıkkale'de Yüksek İhtisas Hastanesinde uygulanmaya başlandı. Zedelenen eklem, tendon ve bağlara uygulanan etkili bir tedavi yöntemi olan proloterapi, ortopedik rahatsızlıkları olan hastaları ameliyat, artroskopi gibi klasik tıbbi yöntemlerin aksine geleneksel ve tamamlayıcı yöntemlerle, basit enjeksiyonlarla tedavileri gerçekleştiriliyor. Proloterapi yönteminde, ortopedik rahatsızlıkları olan hastaların eklemlerine yapılan bir enjeksiyon metoduyla eklemlerin tekrar eski sağlığına kavuşmasını ortaya çıkaran yenileyici tıbbi bir tedavi yöntemi olduğuna dikkat çeken İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Tiftikçi, proloterapi uygulaması ile Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinin tamamlayıcı tıp üniteleri arasına girdiğini söyledi.

10 yıldır yapılıyor

Bu yeni yöntem öncesinde diz ağrısı sebebiyle fizik tedaviye giden ve iyileşemeyen bir hastanın ameliyat olmak zorunda kaldığını ifade eden Anestezi Doktoru Murat Taş, ameliyat ile protez takılacak 10 hastanın proloterapi yöntemi ile tedavi edildiğini ve eski sağlığına kavuştuğunu açıkladı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Doktor Murat Taş, “Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarından olan proloterapi hasarlanmış iskelet kas sisteminin özel bir solüsyon ile yeniden onarılmasını, yapılması işlemidir. Enjekte edilen solüsyon eklemlerin, bağların, tendonların enflamasyon oluşturarak kendi doku tamirini kendi hücreleri ile sağlayan kalıcı bir ağrı tedavi yöntemidir. 1940'lı yıllarda Amerika'da uygulamaya geçilen bu yöntem ülkemizde yaklaşık 10 yıldır başarı ile yapılmaktadır” dedi.

2 ayda eski sağlığına kavuşuyor

Proloterapinin hangi hastalıklarda uygulandığını açıklayan Doktor Murat Taş, “Baş ağrıları, bel-boyun-sırt ağrıları, fıtık, kireçleme, operasyon sonrası geçmeyen ağrılar, ayak bileği, el bileği burkulma ve eklem gevşeklikleri, diz ağrıları, topuk dikeni, donuk omuz, karpal tünel sendromu, her türlü tendon, eklem hasarlanmaları, sporcu yaralanmalarında uygulanmaktadır” sözlerinde bulundu.

Proloterapi yöntemi ile hasta 4 ile 6 seans ile yaklaşık 2 aylık bir süreçte eski sağlığına kavuşabilmekte, tedavinin başlanması ile birlikte ilk gün soğuk uygulama akabinde 4 gün sıcak uygulama yapılarak tedavi süreci tamamlanıyor.