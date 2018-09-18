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Bulut: “Öğrencilerimizin başarısı için çalışacağız”

AK Parti Keskin İlçe Başkanı Halim Bulut, okullar da idareci ve öğretmenler ile bir araya gelerek öğrencilerin başarısı ve eğitim öğretim yılının en güzel şekilde geçmesi için her türlü istek ve talepleri yerine getirmeye hazır olduklarını söyledi.


Halim Bulut, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının açılması ile birlikte idareciler ve öğretmenler ile bir araya geldi. Yeni eğitim- öğretim yılında başarılar dileyen, okul idarecilerinin ve öğretmenlerin istek ve taleplerini not alan Başkan Bulut, taleplerin yerine getirilmesi için ilgili kurumlar ile görüşeceğini dile getirdi.


Her zaman okul idarecileri ve öğretmenlerin projelerine destek verdiklerini belirten Başkan Bulut, “Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda öğrencilerimizin başarısı ve eğitim öğretim yılının en güzel şekilde geçmesi için her türlü istek ve talepleri yerine getireceğiz” dedi.


Okul idarecileri ve öğretmenler Bulut'a vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür etti.

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