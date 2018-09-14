Çakıcı ve yolsuzluk operasyonunda 5 kişi daha serbest bırakıldı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Alaattin Çakıcı için 22 Haziran 2018 tarihinde düzenlene süresiz sahte sağlık raporu ve hastanede müfettişler tarafından yapılan incelemeler sonrasında çeşitli harcama kalemlerinde yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün sabah Yüksek İhtisas Hastanesine operasyon düzenlenmişti.

İl Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadeler sonrasında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 8 kişi serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan diğer 8 kişi ise Cumartesi günü adliyeye sevk edilecek.

Daha önce başka bir İle tayini çıkan Dahiliye Doktoru A.S.A.'yı ise arama çalışmaları devam ediyor.