Çakıcı ve yolsuzluk operasyonunda 8 kişi serbest bırakıldı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada iddiaya göre, Alaattin Çakıcı için 22 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen süresiz sahte sağlık raporu ve hastanede müfettişler tarafından yapılan incelemeler sonrasında çeşitli harcama kalemlerinde yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün sabah Yüksek İhtisas Hastanesine operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi S.Z., eski başhekim T.A., Hastane Müdürü A.Ü. eski İl Sağlık Müdürü F.E.G., hemşire M.O. ve aralarında uzman ve pratisyen doktorların olduğu C.S., H.G., M.Y., S.D., O.Ş., İ.K., Y.Ö., İ.K., İ.İ., H.A., Ö.A., H.A., E.Ş., M.B., M.K., A.D. ve M.G. gözaltına alınmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadeler sonrasında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 8 kişi serbest bırakıldı. Aralarında eski ve mevcut hastane yöneticilerinin de olduğu 14 kişi hakkında soruşturma devam ediyor. Daha önce başka bir ile tayini çıkan Dahiliye Doktoru A.S.A. hakkında yakalanma kararı çıkartıldı.