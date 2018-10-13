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Çakıcı'ya sahte rapor olayında önemli gelişme

Kırıkkale’de Alaattin Çakıcı için süresiz sahte sağlık raporu düzenlendikleri gerekçesiyle tutuklanan 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırıkkale'de Alaattin Çakıcı için süresiz sahte sağlık raporu düzenlendikleri gerekçesiyle tutuklanan 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Keskin T Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunduğu sırada Yüksek İhtisas Hastanesinde 22 Haziran tarihinde Alaattin Çakıcı için düzenlenen süresiz sahte sağlık raporu düzenlendikleri gerekçesiyle Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 13 Eylül 2018 Perşembe günü sabahı Yüksek İhtisas Hastanesine operasyon düzenlenmiş, operasyonda aralarında yöneticilerin olduğu 23 doktor gözaltına alınmıştı.


16 Eylül tarihinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak 27 gün cezaevinde kalan eski başhekim T.A., eski İl Sağlık Müdürü F.E.G., eski hastane müdürü A.Ü. ve doktorlardan İ.K., H.G., H.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Çakıcı, Keskin T Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunduğu sırada rahatsızlığı nedeniyle 17 Mayıs'ta Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılmış, 13 Ağustos'ta da Sincan Kapalı Cezaevine sevk edilmişti.

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