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03 Temmuz 2018 20:12

Çaldıkları iki otomobille büfeyi soyan 3 kişi tutuklandı

Kırıkkale’de çaldıkları iki otomobille bir büfeyi soyan 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çaldıkları iki otomobille büfeyi soyan 3 kişi tutuklandı

03 Temmuz 2018 20:12


Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı Mahallesi’nde K.Y., Ç.İ. ve C.G. gece yarısı önce bir otomobilin teybini, daha sonra çaldıkları iki otomobille Hüseyin Kahya Mahallesi’ndeki bir büfeden 190 paket sigara çaldı. Keser ile büfenin camlarını kırıp içeri giren kar maskeli C.G. güvenlik kameralarına yakalandı. Olayın ardından polis tarafından yakalanan 3 zanlı, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.




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