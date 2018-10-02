Çeltik rekoltesi çiftçinin yüzünü güldürdü

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Yeşilli köyünde yaklaşık 4 bin dekarlık alanda çeltik eken çiftçiler, yaklaşık 4 bin ton ürün elde etmeyi planlıyor. Bölgede beklenen rekolte ve ürün verimi çiftçinin yüzünü güldürüyor.

Kırıkkale'de 306 bin hektar ekilebilir alan bulunduğunu ve bunun yüzde 65-70'inde hububat tarımı yapıldığını ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, "Türkiye şartlarında hatırı sayılır çeltik üretimi yapan illerden biriyiz. Sulakyurt ilçesinde yaklaşık 4 bin dekarlık alanda çeltik üretimi yapılıyor. Dekara verimimiz Türkiye ortalamasının üzerinde. Normal şartlarda dekara yaklaşık 820 kilogram verim alınırken, ilimizde dekarda 900 ile bin kilogram çeltik elde edilmektedir” dedi.

Çeltik üretiminin ülke ekonomisine önemli katkı sağladığını kaydeden Yılmaz , “Çeltik üretimi Sulakyurt ilçesinde önemli gelir kaynaklarından biri. Bundan sonra bu alanla ilgili planlarımız var. Çiftçilerimizin iyi tarım uygulamaları kapsamında bir uygulaması yok. Bu yıldan sonra çiftçimizin iyi tarım uygulamaları kapsamında çeltik üretmelerini sağlayacağız. İlçede çeşit olarak Osmancık-97 tohum çeşidi ekimi ve üretimi yapılmakta. Tüketici tarafından da tercih edilen bir pirinç çeşidi. Eylül ayının sonu çeltik hasadına başlanacak. Çeltik, toplumumuzda tüketilen en temel besin maddelerinden biri. Yine çeltik, suyun içerisinde yetişen nadir ürünlerden biri. Türkiye'de kendimize yetebilecek kadar üretimimiz var. Ancak bir kısım tüketicinin damak zevki ve seçiciliğinden kaynaklı dışarıdan da ithal edilen bir miktar pirinç var. Pirinç tüketiminin yüzde 80'lik civarını kendimiz karşılıyoruz. Çeltik tohumu itibarıyla Türkiye'de çok iyi durumdayız. Trakya Araştırma Enstitüsünde 20'nin üzerinde kendi ürettiğimiz yerli çeşidimiz var" diye konuştu.