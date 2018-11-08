Cezaevi firarisi 'Tenekeci Mustafa' lakaplı hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi bir şahıs, polisten kaçarken tarım arazisinde yakalandı. Adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 7 ay önce Bolu Cezaevinden firar ettiği bildirilen 'Tenekeci Mustafa' lakaplı M.K. ile Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Otomobilden inip yaya olarak kaçmaya çalışan M.K., Osmangazi Mahallesi'ndeki tarım arazisinde yakalandı. M.K., emniyetten çıkartılırken basın mensuplarına "Yeter iyi poz aldın, yeter çektiğin" ifadelerini kullandı.

9 ayrı suçtan 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılan M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından Kırıkkale Adliyesine sevk edildi. Şüpheli M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak tekrar cezaevine gönderildi.

Öte yandan M.K.'nin daha önce de 27 ayrı suçtan sabıkasının olduğu öğrenildi.