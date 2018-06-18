Millet İttifakı parlamentoda çoğunluğu aldığında ve Allah’ın izniyle Cumhurbaşkanlığı koltuğuna Muharrem İnce oturduğunda bin 500 liranın altında emekli aylığı olmayacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran’da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim çalışmaları kapsamında Kırıkkale’de özel bir düğün salonunda sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcilerine ve muhtarlara seslendi.

Emeklilerin genel maaş durumuna değinen Kılıçdaroğlu, "Geçen seçimlerde ya şu emeklilere en azından huzurlu iki bayram geçirsin. Ramazan Bayramı’nı ve Kurban Bayramı’nı bari huzur için de yaşasınlar. Torunların yüzüne baksınlar, 5 lira da olsa cebine harçlık koysunlar diye, kıyameti kopardılar. Nereden bulacaksın, nereden vereceksin. Ya kardeşim ben 27,5 yıl Maliye Bakanlığında çalıştım. Para nasıl toplanır, bütçe nasıl yapılır, para nasıl harcanır bu benim uzmanlık alanım. Ben mütevazi bir insanım, övünmeyi sevmem ama bir konuda çok iddialıyım. Vergi nasıl toplanır, bütçe nasıl yapılır, para nasıl harcanır eğer bunu Türkiye’de 10 kişi biliyorsa o 10 kişiden birisi de benim. Bunu rahat söylüyorum. Emeklilerle ilgili bunu söyledim olmadı. Emeklilerimiz de sağ olsun gittiler, iktidar partisine oy verdiler. Sen bilirsin dedim. Ben bunu gayet iyi bilirim. Hatta emekliler bana mektup gönderdi. Bizim durumumuz çok iyi Sayın Kılıçdaroğlu diye, dedim durumun iyiyse söyleyecek sözüm yok. Allah yolunuzu açık etsin başka ne diyebilirim" diye konuştu.

1 milyon 644 bin emeklinin bin 500 liranın altında aylık aldığını belirten Kılıçdaroğlu, "Emeklilerden 300 lira alan var, 200 lira alan var, 500 lira alan var, bin lira alan var, sormayacak mısın bu bir milyon 644 bin emekli bin 500 lirayla nasıl geçinecek, 400 lirayla nasıl geçinecek, 600 lirayla nasıl geçinecek, bir gün Allah rızası için 600 lirayla geçinebiliyorlar mı? Geçinemiyorlar mı? 200 lirayla geçinebiliyorlar mı? Geçinemiyorlar mı? Bir gün 200 lirayı alıp dışarı çıksınlar. Emeklilerin gücü nereye kadar. 600 lirayla geçinmeye çalıyorlar. Sözüm söz, Kılıçdaroğlu sözü. Millet İttifakı parlamentoda çoğunluğu aldığında ve Allah’ın izniyle Cumhurbaşkanlığı koltuğuna Muharrem İnce oturduğunda bin 500 liranın altında emekli aylığı olmayacak" şeklinde konuştu.