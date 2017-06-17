CHP Kırıkkale İl Başkanı Önal: “Provokasyona asla izin vermeyeceğiz”

CHP Kırıkkale İl Başkanı Avukat Ahmet Önal, CHP Genel Başkanı tarafından başlatılan Adalet Yürüyüşü’ne dair açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir CHP milletvekilinin tutuklandığına dikkat çeken Önal, “Bu daha önce yaşanmış bir hadise değil. MİT tırları davasında taraf olan bir gazete, bunu objektif bir şekilde basına demeç veren bir gazetecimize maalesef böyle bir şey yapıldı. Gündem çok çabuk ve yoğun olarak değişiyor. 16 Nisan referandumundan sonra Genel Başkanımızın bu davranışıyla hayır cephesinde müthiş bir eylem birliği oluştu. Sadece CHP’liler değil, hayır cephesinde yer almış diğer partilerin de, diğer sivil toplum kuruluşlarının da, diğer derneklerin de, Sayın Genel Başkanımıza destek olduklarını görüyoruz. Mesela, Genel Başkanımızın dünkü yürüyüşünde sadece Cumhuriyet Halk Partililer yoktu. Dikkat ettiyseniz AKP’nin kurucuları oradaydı. Bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi’nin yaptığı ya da sahiplendiği bir eylem değil, bu toplumun tamamının yani adalet duygusu içinde bulunanların tamamının sahiplendiği bir olay. O yüzden destekliyoruz, biz de bu anlamda yarın saat 15.00’te Hüseyin Kâhya Parkı’nda bir basın açıklaması yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Provokasyona asla izin vermeyeceğiz”

Meydana gelebilecek provakatif eylemlere yönelik ciddi tedbirlerinin olduğunun altını çizen Önal şöyle konuştu:

“Genel başkanımız bu yola çıkarken bir ölçü koydu, taşkınlık olmayacak, yasa dışı herhangi bir eylem olmayacak, provakatif hareket ve eylemlere izin vermeyeceğiz, müsaade etmeyeceğiz dedi. CHP’liler ya da CHP dışındaki diğer bu eyleme destek olan gruplar, oluşumlar, sendikalar, herhangi bir taşkınlık yapmadan, yasa dışı herhangi bir faaliyete izin vermeden, yasal zeminde bu tip eylemlerimizi yapacağız destek olacağız. Zaten yine dün Genel Başkanımız söyledi dedi ki; ’Yürümek dedi suç mu, biz yürüyoruz değerli kardeşim, yürümek suç mu, basın açıklaması yapmak suç mu ya da oturma eylemi yapmak suç mu.’ Bizce suç değil. O yüzden biz ne yaptığımızı biliyoruz, bizler bu ülkenin kurucu partisiyiz. En azından ben buradan şunu söyleyeyim, Cumhuriyet Halk Partisi Kırıkkale İl Başkanı Ahmet Önal’ın olduğu yerde kimse yasa dışı iş yapamaz, ben buna izin vermem.”