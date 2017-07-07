Çiftler 7’inci ayın 7’sini kaçırmadı

07.2017" tarihinde dünya evine girmenin mutluluğunu yaşadı.

Kırıkkale’de Temmuz ayının 7’sini fırsat olarak görüp evlilik müracaatında bulunan 27 çiftin nikah töreni Kırıkkale Belediyesi Nikah Salonunda yapıldı. Törene katılan Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, çiftlerin nikahlarını bizzat kendisi kıydı. Başkan Saygılı, kıyılan her nikah sonrası iyi dilekler dileyerek düzenlenen evlilik cüzdanlarını gelinlere takdim etti. Düzenlenen törenler sonrasında açıklamalarda bulunan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, “Gençlerimiz böyle özel günleri benimseyip, böyle bir günde evlenmek istediler. Bizlere düşen ise onların nikahlarını kıymaktır. Bizler de nikahlarını kıydık. Nikahı bugün kıyılan 27 çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum” dedi.