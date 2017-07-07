Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2017 16:48

Çiftler 7’inci ayın 7’sini kaçırmadı

Kırıkkale’de çok sayıda çift, "07.

Çiftler 7’inci ayın 7’sini kaçırmadı

07 Temmuz 2017 16:48

07.2017" tarihinde dünya evine girmenin mutluluğunu yaşadı.


Kırıkkale’de Temmuz ayının 7’sini fırsat olarak görüp evlilik müracaatında bulunan 27 çiftin nikah töreni Kırıkkale Belediyesi Nikah Salonunda yapıldı. Törene katılan Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, çiftlerin nikahlarını bizzat kendisi kıydı. Başkan Saygılı, kıyılan her nikah sonrası iyi dilekler dileyerek düzenlenen evlilik cüzdanlarını gelinlere takdim etti. Düzenlenen törenler sonrasında açıklamalarda bulunan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, “Gençlerimiz böyle özel günleri benimseyip, böyle bir günde evlenmek istediler. Bizlere düşen ise onların nikahlarını kıymaktır. Bizler de nikahlarını kıydık. Nikahı bugün kıyılan 27 çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRIKKALE HABERLERİ
KIRIKKALE HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
KIRIKKALE NAMAZ VAKİTLERİ
  • 13 ŞEVVÂL 1438
  • 07 Temmuz 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:05
  • Güneş :05:18
  • Öğle :13:02
  • İkindi :17:00
  • Akşam :20:25
  • Yatsı :22:19
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!