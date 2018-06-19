Çocuklar fıskiyelerde serinledi

Kırıkkale Belediyesinin Büyüşehir parkında oluşturduğu fıskiyelerin yer aldığı kuru havuz, açılışından bu yana çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Hava sıcaklıklarının yükseldiği Kırıkkale’de çocuklar serinlemek için değişik yöntemler uyguluyor. Yaklaşık bir yıl önce yapımı tamamlanan havuz, özellikle yazın sıcak günlerinde çocukların keyifle zaman geçireceği bir alana dönüştü. Çocuklar, fıskiye ve ışıklandırma sistemi ile gece gündüz büyük ilgi çeken kuru havuzda güvenli bir şekilde hem eğlendi hem serinlendi. Onların coşku ve heyecan dolu anlarını yalnız bırakmayan aileler ise çocukların kuru havuzda eğlendiklerini söyledi.