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04 Haziran 2018 16:47

Cumhurbaşkanı adayı Akşener: "Ben TİKA’yı kapatacağım demedim, TRT’yi kapatacağım dedim"

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, "Ben TİKA’yı kapatacağım demedim, TRT’yi kapatacağım dedim" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı adayı Akşener:

04 Haziran 2018 16:47


Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde partililere hitap eden İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, "Allah’ın izniyle Cumhurbaşkanı seçildiğinde Çankaya’da, Anadolu’nun her tarafından bize verilen bu tülbentlerle bir tülbent müzesi açacağız. Her ne kadar damat bey bununla dalga geçmişse de biz kadınlar buna kararlıyız. Çünkü Anadolu’nun yurt edinmesinde tülbent vardır. Savaşların bitirilmesinde tülbent vardır. Tülbent bazen askere giden yâre hatırlanmak için verilir. Bazen askere gönderilen oğulun kınasını sarmak için kullanılır. Bazen tülbent çalışırken akan alın terini silmek için kullanılır ve tülbent kadınların bu böyle gitmez çığlığı ve çağrısıdır. Bu tülbentleri bana teslim eden her kardeşime teşekkür ediyorum, her kardeşimi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum" diye konuştu.


Çiftçilere de değinen Akşener, “Şimdi ben Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığını (TİKA) kapatacakmışım, bununla ilgili kemkiriyor. Ben TİKA’yı kapatacağım demedim. Bir ben TRT’yi kapatacağım dedim, iki ben YÖK’ü kapatacağım dedim, üç TİKA’sından, YÖK’ünden ben bütün bu çiftlik haline gelmiş kurumların neyi nereye harcadığına bakacağım dedim" dedi.




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