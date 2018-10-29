Davullu-Zurnalı Cumhuriyet Bayramı coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 95'inci yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Kırıkkale'de de coşkuyla kutlandı. Keskin ilçesinde ise 29 davulcu ile 29 zurnacı, mehter ve İzmir marşı eşliğinde caddelerde yürüyüş yapıldı.

28 Ekim Pazar günü Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenklerin sunulması ile başlayan Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 29 Ekim Pazartesi günü düzenlenen etkinliklerle devam etti. Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz'ın makamda tebrikleri kabulü ile başlayan bayram programı, Cumhuriyet Meydanında düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Tören alanında Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Garnizon Komutanı Tuğ General Selami Arslan ve Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı vatandaşların, öğrenci gruplarının, tören birliklerinin Cumhuriyet Bayramını kutladı. Saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşının okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Daha sonra günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, "Bugün Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95'inci yıl dönümünü yurt çapında da olduğu gibi Kırıkkale'mizde de coşkuyla kutluyoruz. Milletçe Cumhuriyet ile bağımsızlığımız ve geleceğimiz için verdiğimiz destansı mücadelemiz büyük bir zaferle taçlanmasının adıdır. Cumhuriyet bin yıldır bu topraklarda binlerce medeniyete ev sahipliği yapmış bu topraklar da Anadolu Alparslan tarafından Malazgirt zaferiyle Türk yurdu haline getirilmiştir. Her bir karışı aziz şehitlerimizle kahraman gazilerimizin kanlarıyla sulanmış olan bu kutsal vatan toprakları bizim için canımızdan kıymetlidir." diye konuştu.

Kutlamalarda Halk Oyunları ekipleri gösterilerini sundu, öğrenciler tarafından şiirler okundu. Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Vali Haktankaçmaz beraberinde Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı ile birlikte Tören Geçişini selamlamaları ile program sona erdi.

Keskin ilçesinde düzenlenen kutlamalar kapsamında ilin plakası 29 davulcu ile 29 zurnacı, mehter ve İzmir marşı eşliğinde protokol üyeleri, öğrenciler ve ilçe halkı yürüyüş yaptı. Halk Oyunları ve öğrencilerin hazırladığı çeşitli etkinlikler ile kutlandı. Sulakyurt ve Balışeyh ilçelerinde ise Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.