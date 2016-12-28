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28 Aralık 2016 17:47

Delice’de su güvenliği toplantısı

Delice’de su güvenliği toplantısı

28 Aralık 2016 17:47

Kırıkkale’nin Delice İlçesi’nde, Kaymakamı Nevzat Karkacı Başkanlığında ilçe yöneticilerine sağlıklı ve güvenli su, dezenfeksiyon ile su depoları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Kaymakamlık Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya İlçe Kaymakamı Nevzat Karkacı, Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, Çerikli Belediye Başkanı Nuh Şahin, daire amirleri, köy ve mahalle muhtarları katıldı. Sağlıklı ve güvenli su, dezenfeksiyon ile su depoları hakkındaki bilgilendirme toplantısında katılımcılara eğitimleri Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube ekipleri ile Çevre Sağlığı teknisyenleri verdi.
Toplantıda içme ve kullanma sularının dezenfeksiyonu, dağıtımı ve tesislerde alınması gereken önlemler hakkında değerlendirmeler yapılırken, konunun geliştirilerek tüm ilçe genelinde uygulamaya geçmesi kararı alındı.
Bilgilendirme sonrasında konuşan Delice Kaymakamı Nevzat Karkacı, “İlimiz su analiz değerleri konusunda Türkiye ortalamasının üzerindedir. Aynı durum malesef ilçemiz içinde geçerlidir. Sularımızın temizliği konusunda özellikle muhtarlarımızın büyük çaba sarf etmeleri gerekmektedir” dedi.
Kaymakam Karkacı, çalışmalar için Kaymakamlık olarak her türlü desteği sağlayacaklarını ifade etti.



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