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Delice'de vatandaşlara aşure dağıtıldı

Kırıkkale’nin Delice ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla yüzlerce vatandaşa aşure ikramı yapıldı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla yüzlerce vatandaşa aşure ikramı yapıldı.


Delice Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla her yıl geleneksel olarak bütün camilerde namaz sonrası yüzlerce vatandaşa aşure ikramı yapıldı. Kazanlarda hazırlanan aşurelerin başına geçen Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, kendi elleri ile vatandaşlara aşure dağıtırken vatandaşların da aşure gününü kutladı.


Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, “Delice Belediyesi olarak her yıl vatandaşlarımıza aşure ikramı yapıyoruz. Biz millet olarak bu tür etkinliklere çok önem veriyor ve önemsiyoruz. Allah, birlik, beraberlik ve dirliğimizi daim kılsın. Herkesin Muharrem ayı mübarek olsun” dedi.

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