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Delice'ye 5 milyonluk liralık kilit parke taşı döşendi

Delice Belediyesi ilçe merkezi ve dış mahallelerdeki yollara 5 milyon liralık kilit parke taşı döşedi.


Delice'de ilçe merkezi ve dış mahallelerdeki yollara toplam 5 milyon liralık 300 bin adet kilit parke döşendi. Parke çalışmalarının yüzde 95 oranında tamamlandı. Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, "Yaklaşık olarak döşediğimiz 300 bin metrekare, maliyeti 5 milyon TL olan kilit parke taşı çalışmalarımızın yüzde 95'ini tamamladık. Kalan Atatürk Bulvarı, Millet Caddesi ve Karabekir Mahallemizde de çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Delicemiz için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

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