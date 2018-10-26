Delice'ye 5 milyonluk liralık kilit parke taşı döşendi

Delice'de ilçe merkezi ve dış mahallelerdeki yollara toplam 5 milyon liralık 300 bin adet kilit parke döşendi. Parke çalışmalarının yüzde 95 oranında tamamlandı. Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, "Yaklaşık olarak döşediğimiz 300 bin metrekare, maliyeti 5 milyon TL olan kilit parke taşı çalışmalarımızın yüzde 95'ini tamamladık. Kalan Atatürk Bulvarı, Millet Caddesi ve Karabekir Mahallemizde de çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Delicemiz için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.