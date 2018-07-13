Din görevlilerine madde bağımlılığı semineri verildi

Kırıkkale Nur Camii Konferans Salonu’nda düzenlenen seminer Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde görevli öğretmen Volkan Kahveci tarafından verildi. Bağımlılığın özellikle çocuklarda ve gençlerde daha önemli olduğunun altını çizen Kahveci, yetişkinlerde her ne kadar bazı bağımlılıklarda sonuçlar telafi edilebilse de çocuk ve gençlerde bağımlılık daha yıkıcı sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

Kahveci, konuşmasında madde bağımlılığı konusunda özellikle çocuk ve gençlerin eğitimi ile ilgili "Çocuk ve gençlerin bağımlılık konusunda bilinçlendirilmesi ve mücadele yöntemlerinin veliler tarafından anlaşılması elzemdir. İnsanda farklı gelişim dönemleri vardır ve bu gelişim dönemlerine uygun bir şekilde eğitim verilmesi ve bağımlılıkla mücadele konusunda yöntemler geliştirilmesi gerekir. Örneğin 6-12 yaşındaki bir çocuk ve 12-18 yaşındakiler ile iletişimin yöntemleri aynı değildir. Birinde uygulanan yöntem diğerinde ters tepki yapabilir” dedi.

Günümüzde gençler ile anne-baba arasında mesafe olduğunu, velilerin özellikle gençlerle iletişim kurmak ve söz dinletebilmek konusunda sıkıntılar olduğunu hatırlatan Kahveci, “Bunun nedeni de bahsettiğimiz gibi gelişim dönemlerinde gençlere davranış yöntemlerinin iyi bilinmemesidir. Gençlerin isteklerini her zaman reddetmek yerine karşılıklı güven oluşturmak ve gerekiyorsa gidilmesi gereken yerlere birlikte gitmek gibi yöntemler de uygulanabilir” diye konuştu.